Суперкар 1996 года выпуска имеет близкое к идеальному состояние, небольшой пробег и оценивается в 1,9 миллиона долларов.

Сейчас в прокуратуре США довольно много времени, и это все из-за похищенного и изъятого Ferrari F50 1996 года, которым владеют два разных мужчины. Классика почти совершенно новая и оценивается в 1,9 миллиона долларов.

Прокурор США Джеймс П. Кеннеди-младший подал гражданский иск об установлении законного владельца Ferrari F50, изъятого в 2019 году, во время пересечения границы США с Канадой на автомобилевозе. Позже было установлено, что автомобиль краденый, однако сразу вернуть его законному владельцу не вышло.

Узнайте также: Ютубер получил 18 уголовных обвинений за свои дикие внедорожные видео с Ram 1500 TRX

Американская прокуратура заявила, что автомобиль был изъят в декабре 2019 года, при попытке пересечения границы с Канадой. Таможенники заметили, что часть VIN-номера была покрыта смолеподобным веществом, поэтому они помешали прохождению транспорта. В ходе расследования было установлено, что автомобиль был объявлен в розыск в Северной Италии еще в 2003 году.

Поскольку пограничники не смогли узнать больше о транспортном средстве, его держали под стражей до сих пор, когда было подано гражданское дело.

Два человека заявили о праве собственности на F50, сообщает Buffalo News. Один мужчина является первичным владельцем из Италии, а другой – новым владельцем, который купил машину в Интернете, не зная, что она краденая.

Паоло Провенци заявляет, что купил машину в 2003 году вместе с отцом и братом, заплатив за нее 260 тысяч евро. С учетом инфляции сегодня это почти 376 тысяч евро. F50 был похищен из гаража отеля только через месяц после покупки. Провенци имеет документацию, подтверждающую право собственности и подтверждает, что его потеря никогда не покрывалась страховкой.

С другой стороны, Мохаммед Алсалусси, коллекционер автомобилей и владелец потрясающей коллекции суперкаров Ikonick Collection в Майами, приобрел F50 в сентябре 2019 года в Интернете за 1 435 000 долларов. В декабре, когда его изъяли, F50 направлялся в Майами, чтобы присоединиться к коллекции. Алсалусси настаивает, что даже не подозревал, что автомобиль может иметь темное прошлое, когда он его покупал.

Где находился F50 последние 16 лет – не известно, как и то, как он оказался в Канаде. За эти годы суперкар проехал всего 16 000 км. Провенци утверждает, через несколько лет, после исчезновения машины, ему позвонил кто-то из Японии с просьбой отозвать заявление о краже машины.

Сейчас Провенци представляет адвокат Майами, который просил федеральный суд заблокировать обе непосредственно вовлеченные стороны – Провенци и Алсалусси – и принять меры для изъятия автомобиля. Иными словами, F50 остается в прокуратуре США, пока суд не решит, который из двух мужчин является законным владельцем.

Ferrari F50 выпускался с 1995 по 1997 год, итальянский производитель собрал только 349 машин, 348 из которых были проданы. Суперкар оснащался атмосферным 4,7-литровым V12, созданным на основе 3,5-литрового мотора болида Формула 1 Ferrari F92A. Мощность мотора составляет 517 лошадиных сил, ускорение 0-100 занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость достигает 325 километров в час.

Фото: угнанный в Италии в 2003 году Ferrari F50 нашелся на границе между США и Канадой / Autoevolution