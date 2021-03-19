Суперкар 1996 року випуску має близький до ідеального стан, невеликий пробіг і оцінюється у 1,9 мільйонів доларів.

Зараз в прокуратурі США досить багато часу, і це все через викрадене та вилучене Ferrari F50 1996 року, на яке володіють двоє різних чоловіків. Класика майже зовсім нова і оцінюється в 1,9 мільйона доларів.

Прокурор США Джеймс П. Кеннеді-молодший подав цивільний позов про встановлення законного власника Ferrari F50, вилученого у 2019 році, під час перетину кордону США з Канадою на автомобілевозі. Пізніше було встановлено, що автомобіль крадений, однак одразу повернути його законному власнику не вийшло.

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Американська прокуратура заявила, що автомобіль було вилучено в грудні 2019 року, під час спроби перетину кордону з Канадою. Митники помітили, що частина VIN-номера була покрита смолеподібною речовиною, тому вони перешкодили проходженню транспорту. Під час розслідування було встановлено, що автомобіль було оголошено в розшук у Північній Італії ще в 2003 році.

Оскільки прикордонники не змогли дізнатись більше про транспортний засіб, його тримали під вартою дотепер, коли було подано цивільну справу.

Двоє осіб заявили про право власності на F50, повідомляє Buffalo News. Один чоловік є первинним власником з Італії, а інший – новим власником, який купив машину в Інтернеті, не знаючи, що вона крадена.

Паоло Провенці заявляє, що купив машину в 2003 році разом з батьком і братом, заплативши за неї 260 000 євро. З урахуванням інфляції сьогодні це майже 376 000 євро. F50 був викрадений із гаражу готелю лише через місяць після покупки. Провенці має документацію, що підтверджує право власності та підтверджує, що його втрата ніколи не покривалась страховкою.

З іншого боку, Мохаммед Алсалуссі, колекціонер автомобілів і власник приголомшливої ​​колекції суперкарів Ikonick Collection в Майамі, придбав F50 у вересні 2019 року в Інтернеті за 1 435 000 доларів. У грудні, коли його вилучили, F50 прямував до Майамі, щоб приєднатися до колекції. Алсалуссі наполягає, що навіть не підозрював, що автомобіль може мати темне минуле, коли він його купував.

Де знаходився F50 останні 16 років – не відомо, як і те, як він опинився в Канаді. За ці роки суперкар проїхав лише 16 000 кілометрів. Провенці стверджує, через кілька років, після зникнення машини, йому зателефонував хтось із Японії з проханням відкликати заяву про крадіжку машини.

Зараз Провенці представляє адвокат Майамі, який просив федеральний суд заблокувати обидві безпосередньо залучені сторони – Провенці та Алсалуссі – та вжити заходів для вилучення автомобіля. Іншими словами, F50 залишається в прокуратурі США, доки суд не вирішить, котрий з двох чоловіків є законним власником.

Ferrari F50 випускався з 1995 по 1997 рік, італійський виробник зібрав лише 349 машин, 348 з яких були продані. Суперкар оснащувався атмосферним 4,7-літровим V12, створеним на основі 3,5-літрового мотора боліда Формула 1 Ferrari F92A. Потужність мотора становить 517 кінських сил, прискорення 0-100 займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість сягає 325 кілометрів на годину.

Фото: викрадений в Італії у 2003 році Ferrari F50 знайшовся на кордоні між США і Канадою / Autoevolution