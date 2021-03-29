У Києві на парковці засвітився розкішний Ferrari. Він виглядає приголомшливо і здатен розігнатись до 340 км на годину.

На одній з парковок Києва помітили шикарний Ferrari F12 Berlinetta, який навіть не новим коштує близько 270 тисяч доларів.

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Суперкар яскравого яскраво-червоного кольору стояв на парковці, виділяючись на тлі інших машин. Відповідне фото опубліковано в Instagram vehicles.exclusive.

Ferrari приваблює не тільки дизайном, але і характеристиками - під його капотом встановлений чесний атмосферний 12-циліндровий 6,3-літровий двигун з прямим уприскуванням, що розвиває потужність 740 к.с. і 690 Hm тяги. У парі з роботизованою трансмісією він дозволяє автомобілю розганятися до 100 км за 3,1 секунди. Відмітки в 200 км/год авто досягає всього 8,5 секунд. Його максимальна швидкість - 340 км/год.