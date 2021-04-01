Майстри з Чернівців самотужки зробили кабріолет зі звичайного седану. І це не жарт.

За документами це звичайний Opel Omega 1995 року випуску з атмосферним мотором V6 на 2.5 літра, класичним автоматом та заднім приводом.

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Проте місцеві ентузіасти перетворили його на кабріолет – зрізали верхівку, заварили задні дверцята та приладнали механізм складного тентового даху.

Салон авто також зазнав змін. Передня панель встановлена від “свіжішої” Opel Omega останніх років випуску. Також в кабріолеті встановлено інші передні сидіння.

За унікальний кабріолет, зроблений в єдиному екземплярі продавці простять 15 000 $. “Ексклюзив. Іншої такої “Омеги” в кузові кабріолет немає. Електродах, електроскло, робочий кондиціонер, електросидіння з підігрівом. Все в ідеальному стані”, – сказано в оголошені.