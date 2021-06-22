Польща оголосила про поновлення роботи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з України. Рух через кордон поновлюється в трьох пунктах пропуску.

Польські прикордонники поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції на польській стороні кордону автомобільних пунктів пропуску "Зосін - Устилуг", "Долгобичув - Угринів" і "Кросценко - Смільниця", повідомила прес-служба МВС України.

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"Зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 (за київським часом) 23. червня", - йдеться в повідомленні.

У МВС закликали українців враховувати відкриття вищевказаних пунктів пропуску при плануванні зарубіжних поїздок, а перед їх початком детально вивчити правила і обмеженнями, що діють на території суміжних з Україною держав.

Уряд України прийняв рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.