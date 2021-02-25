Сучасна компанія FSO Syrena w Kutnie SA, розташована в місті Кутно, не має ніякого відношення до заводу FSO часів соцтабору, що знаходився у Варшаві, але хоче повернути до життя найвідоміші імена з історії польського автопрому - Syrena, Polonez, Nysa, Mikrus, Warszawa.

Польща має намір відродити власний автопром, а не тільки збирати задешево моделі зарубіжних марок. У минулому році тут була з нуля створена марка Izera, яка буде випускати доступні електромобілі, а ось з FSO історія складніша і довга.

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Завод FSO в Варшаві, який почав після Другої світової війни випускати по ліцензії радянські легковики ГАЗ-М-20 "Перемога", був повністю ліквідований 10 років тому. І практично відразу знайшлися бажаючі відродити імена моделей, що випускалися на цьому заводі. Зокрема малолітражки Syrena - невеликого дводверного седана.

FSO Syrena

Права на ім'я Syrena купила польсько-канадська компанія AK Motor - та сама, що збирається робити в Канаді дивакуватий електричний седан Maple Majestic з великим дорожнім просвітом. У Польщі AK Motor хоче випускати під маркою Syrena сучасне купе, але з ретро-дизайном за мотивами старої Сирени - розробка ведеться з 2012 року і в серію поки так і не пішла.

Тоді ж у 2012 році група підприємців з Кутно теж захотіла робити свою Сирену і заснувала згодом підприємство FSO Syrena w Kutnie S.A. Судові розгляди між ним і AK Motor навколо імені Syrena, за даними польських ЗМІ, тривають донині. Компанія з Кутно, втім, вже зараз більше випинає абревіатуру KFSO - її нехитра емблема являє собою букву "К" в кружечку. Сайт KFSO не оновлюється з 2018 року, але сторінка компанії в Фейсбуці жива і регулярно доповідає про нові звершення, які і стали приводом для нашої публікації.

Приблизно до 2017 року KFSO завершила розробку власного передньопривідного субкомпактного хетчбека з передком в стилі Fiat 500 і горбатою кормою. Саме він повинен був стати новою Сиреною, але через нез'ясовані моменти з правами на цей бренд машині дали інше ім'я - Vosco, в честь Мечислава Возко, одного із засновників KFSO. Vosco планувалося оснащувати покупним 1,4-літровим бензиновим "атмосферником" виробництва GM потужністю 90 л.с. і 5-ступінчастою "механікою" - як то кажуть, дешево і сердито.

Електричні хетчбеки Vosco

У 2018 році, судячи з інформації на сайті, почалася підготовка до виробництва, але воно так і не запрацювало, оскільки в KFSO усвідомили, що робити традиційний хетч з бензиновим мотором в Європі вже пізно і треба терміново перемикатися на електромобілі. Електрична версія Vosco була представлена влітку минулого року у вигляді прототипу, про який не без гордості розповідала польська преса - мовляв, перший національний легковий електромобіль! Єдиний електромотор на передніх колесах видає 115 кВт (116 к.с.), батарея ємністю 31,5 кВт · год забезпечує близько 200 км пробігу на одній зарядці. Спортивна версія буде мати у своєму розпорядженні потужніст в 175 кВт (240 к.с.).

Vosco EV2

Того ж літа компанія заявила, що кілька побудованих прототипів електромобіля в "горбатому" кузові бензинового хетчбека потрібні лише для тестів і обкатки "заліза", а серійна машина отримає зовсім інший, більший кузов з більш сучасним дизайном (вже без горбатої корми): поки він представлений у вигляді скетчів і тізерів. Нова версія називається Vosco EV2, живцем її покажуть в цьому році, дата початку виробництва не названа. Зате відомо, що на базі Vosco EV2 будуть зроблені моделі з іншими кузовами, зокрема купе і пікап.

Також влітку KFSO представила концепт нового Polonez - реінкарнацію однойменного лифтбека марки FSO з 70-х, але які його серійні перспективи, поки незрозуміло.

Водневий фургон EVAN

А сама свіжа новина надійшла на початку лютого: виявилося, що KFSO бере участь в урядовому конкурсі на розробку екологічно чистого легкого комерційного фургона. У Фейсбуці опублікований варіант скечу від KFSO під назвою EVAN, у якого буде електрична силова установка на водневих паливних елементах. Якщо KFSO виграє конкурс (там крім неї беруть участь ще три кандидати), то отримає державні гроші і буде зобов'язана представити готову машину в 2023 році.