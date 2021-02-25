Современная FSO Syrena w Kutnie SA, расположенная в городе Кутно, не имеет никакого отношения к заводу FSO времен соцлагеря, находившегося в Варшаве, но хочет вернуть к жизни самые известные имена из истории польского автопрома – Syrena, Polonez, Nysa, Mikrus, Warszawa.

Польша намерена возродить собственный автопром, а не только собирать дешевке модели зарубежных марок. В прошлом году здесь была с нуля создана марка Izera, которая будет выпускать доступные электромобили, а вот с FSO история сложнее и длиннее.

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Завод FSO в Варшаве, который начал после Второй мировой войны выпускать по лицензии советские легковушки ГАЗ-М-20 "Победа", был полностью ликвидирован 10 лет назад. И практически сразу нашлись желающие возродить имена моделей, которые выпускались на этом заводе, в частности малолитражки Syrena – небольшого двухдверного седана.

FSO Syrena

Права на имя Syrena купила польско-канадская компания AK Motor – та самая, что собирается делать в Канаде странный электрический седан Maple Majestic с большим дорожным просветом. В Польше AK Motor хочет выпускать под маркой Syrena современное купе, но с ретро-дизайном по мотивам старой Сирены – разработка ведется с 2012 года и в серию пока так и не пошла.

Тогда же в 2012 году группа предпринимателей из Кутно тоже захотела делать свою Сирену и основала впоследствии предприятие FSO Syrena w Kutnie S.A. Судебные разбирательства между ним и AK Motor вокруг имени Syrena, по данным польских СМИ, продолжаются по сей день. Компания из Кутно, впрочем, уже сейчас больше выпячивает аббревиатуру KFSO – ее нехитрая эмблема представляет собой букву "К" в кружочке. Сайт KFSO не обновляется с 2018 года, но страница компании в Фейсбуке жива и регулярно докладывает о новых свершениях, которые и послужили поводом для нашей публикации.

Примерно до 2017 года KFSO завершила разработку собственного переднеприводного субкомпактного хэтчбека с передком в стиле Fiat 500 и горбатой кормой. Именно он должен был стать новой Сиреной, но из-за невыясненных моментов с правами на этот бренд машине дали другое имя – Vosco, в честь Мечислава Возко, одного из основателей KFSO. Vosco планировалось оснащать покупным 1,4-литровым бензиновым "атмосферником" производства GM мощностью 90 л.с. и 5-ступенчатой ​​"механикой" – как говорится, дешево и сердито.

Электрические хэтчбеки Vosco

В 2018 году, судя по информации на сайте, началась подготовка к производству, но оно так и не заработало, поскольку в KFSO осознали, что делать традиционный хэтч с бензиновым мотором в Европе уже поздно и надо срочно переключаться на электромобили. Электрическая версия Vosco была представлена ​​летом прошлого года в виде прототипа, о котором не без гордости рассказывала польская пресса – мол, первый национальный легковой электромобиль! Единственный электромотор на передних колесах выдает 115 кВт (116 л.с.), батарея емкостью 31,5 кВт · час обеспечивает около 200 км пробега на одной зарядке. Спортивная версия будет располагать мощностью в 175 кВт (240 л.с.).

Vosco EV2

Тем же летом компания заявила, что несколько построенных прототипов электромобиля в "горбатом" кузове бензинового хэтчбека нужны только для тестов и обкатки "железа", а серийная машина получит совершенно другой, больший кузов с более современным дизайном (уже без горбатого корма): пока он представлен в виде скетчей и тизеров. Новая версия называется Vosco EV2, живьем ее покажут в этом году, дата начала производства не названа. Зато известно, что на базе Vosco EV2 будут сделаны модели с другими кузовами, в частности купе и пикап.

Также летом KFSO показала концепт нового Polonez – реинкарнацию одноименного лифтбека марки FSO с 70-х, но каковы его серийные перспективы, пока непонятно.

Водородный фургон EVAN

А самая свежая новость поступила в начале февраля: оказалось, что KFSO участвует в правительственном конкурсе на разработку экологически чистого легкого коммерческого фургона. В Фейсбуке опубликованы скетч варианты от KFSO под названием EVAN, у которого будет электрическая силовая установка на водородных топливных элементах. Если KFSO выиграет конкурс (там кроме нее принимают участие еще три кандидата), то получит государственные деньги и будет обязана представить готовую машину в 2023 году.