Польша объявила о возобновлении работы автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Движение через границу возобновляется в трех пунктах пропуска.

Польские пограничники проинформировали Госпогранслужбу Украины о готовности возобновить пропускные операции на польской стороне границы автомобильных пунктов пропуска "Зосин – Устилуг", "Долгобичув – Угринов" и "Кросценко – Смольница", сообщила пресс-служба МВД Украины.

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"Указанные пункты пропуска возобновляют свою работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня", – говорится в сообщении.

В МВД призвали украинцев учитывать открытие вышеуказанных пунктов пропуска при планировании зарубежных поездок, а перед их началом детально изучить правила и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных с Украиной государств.

Правительство Украины приняло решение о возобновлении работы всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС еще 20 мая 2020 года.