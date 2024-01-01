Автомобільний газ дешевшає на АЗС

Після паузи з другої декади квітня дорогі мережі знизили ціну на газ на 0,50 грн/л, чим стимулювали подальші цінові коригування інших операторів, інформує enkorr.ua.

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Основним драйвером зниження вартості LPG на стелах стало здешевшання ресурсу в гурті через надходження суттєвих партій дешевого імпорту. Так, з 19 по 26 травня, гуртова ціна на пальне зменшилася на 1 310 грн/т, або 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). З початку місяця просідання становило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Через незначну реалізацію мережі не поспішали коригувати ціни на стелі, які за тиждень зменшилися в середньому на 32 коп./л, з початку місяця — на 43 коп./л. Основну частину зниження гуртових цін оператори трансформували у власну маржу. Так, станом на 26 травня спред між гуртом і роздробом становив 6,41 грн/л, що є найбільшим значенням з кінця червня 2024 року.

До дорогих ОККО і WOG долучилися UPG, SOCAR і дніпровські оператори VostokGaz і Neftek, знизивши вартість на 50 коп./л. Максимально — на 1 грн/л — опустилася ціна на газ у Shell, до 35,45 грн/л.

"Авантаж 7", який утримує найнижчі ціни на бензин і газ, скинув ще 30 коп./л, до 32,65 грн/л. У регіонах точково нижче тільки у Marshal в Житомирській області (30,99 грн/л, -30 коп./л за тиждень), "БРСМ" у Запорізькій (31,49 грн/л, -10 коп./л) і Motto (32,48 грн/л, без змін). Решта операторів не дорахувалася в середньому 9-43 коп./л.

Світлі нафтопродукти переважно змін не зазнали. Відчутно здешевшало пальне тільки на станціях KLO і "Укр-Петроль": бензин — на 1 грн/л і 2,50 грн/л відповідно, до 54,49 грн/л і 49,50 грн/л, дизель — на 2 грн/л і 1,50 грн/л, до 52,39 грн/л і 49,40 грн/л.

Недорахували точково на "світлих" 20-30 коп./л Chipo (52-52,60 грн/л), на дизелі — 2 грн/л і 1 грн/л Ovis і "Кворум-Нафта" (50,99 грн/л і 49,98 грн/л у середньому). RLS і "Катрал" зменшили цінники на дизпальне на 50 коп./л і 80 коп./л відповідно.

Водночас VST, попри динаміку ринку, збільшив вартість бензину на 1 грн/л (51,50-54,90 грн/л) і на 90 коп./л дизелю (тільки в Одеській області), до середніх 49,42 грн/л.

Наразі спред між гуртом і роздробом на бензині становить 7,49 грн/л (-22 коп./л за тиждень) і майже 10 грн/л на дизелі (+22 коп./л).

Відрив між дорогими та доступними майже не змінився і становить 7,60 грн/л і 7,10 грн/л відповідно. На LPG — зменшився на 34 коп./л, до 3 грн/л.

Те, що ціни на "світлі", безпосередньо на дизельне пальне, ще мають потенціал для зниження, підтверджують акції вихідного дня, які знову запускали ОККО і WOG. Аналогічна ситуація — й зі скрапленим газом, який також має ціновий зазор. Ймовірно, протягом тижня дорогі мережі зроблять черговий крок у 50 коп./л.

Зміни роздрібних цін на пальне в регіонах з 19 по 26 травня, грн/л: