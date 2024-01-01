Скільки автомобілів в Україні переобладнали на газ

Головний чинник, який спонукає автовласників інсталювати газобалонне обладнання (ГБО) на свої автомобілі — можливість знизити витрати на пальне. Проте після підвищення акцизів автогаз вже не вдвічі дешевше, ніж бензин. Тому бажаючих переобладнати авто на газ стало менше.

Аналітики Інституту досліджень авторинку визначили, скільки автовласників встановили ГБО та зареєстрували його в Сервісному центрі (насправді, багато хто не реєструє через дороговизну цієї процедури). Саме тому вказані дані неповні – насправді таких переобладнань набагато більше.

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Сумарно впродовж 2024 року ГБО офіційно з’явилося (враховані лише ті факти переобладнання, які зареєстровані сервісними центрами МВС) на майже 21,5 тис. транспортних засобів. Для порівняння, у 2023 році це число складало 37,7 тис., у 2022 — 22,3 тис.

Ось поділ за типами:

Легкові — 21 195 переобладнань

Вантажні — 334 переобладнання

Автобуси — 4 переобладнання

Динаміка за місяцями виглядає наступним чином:



Динаміка встановлення ГБО у 2024 році

Варто нагадати, що минулий рік почався з цінниками на АЗС з відмітки близько 32 грн/л автогазу. Далі ціна дещо знижувалася, сягнувши 28 грн/л навесні, і потім ще нижче — 26,50 в середньому по Україні влітку. Восени ж почалося істотне зростання цін на скраплений газ — у листопаді за нього доводилося платити вже близько 35 грн/л, що зберігалося майже до кінця року, і наступне зростання вже відбулося у 2025 — поточна середня роздрібна ціна «автогазу» складає 36,8 грн/л.

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Склавши ці обставини разом, можна побачити що цінники на АЗС мають прямий вплив на популярність ГБО серед автомобілістів: менші ціни — більше переобладнань. Ціна LPG зростає — обсяги інсталяцій падають.

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Які марки автомобілів можна було найчастіше зустріти торік у боксах станцій, які займаються переобладнанням авто на «газ»?

ГБО - топ-10 марок у 2024 році

Також варто дізнатися й про окремі моделі, власники яких найчастіше приймали рішення щодо встановлення альтернативної паливної системи на свої машини:

ГБО - топ-10 моделей у 2024 році

Якщо у попередні роки серед марок домінували американські авто, цього разу маємо мікс таких з європейськими моделями. Також не можна не помітити, що з Топ-10 зникли усі ВАЗи. Отже, першість тут у Skoda Octavia ранніх випусків, коли ще там було достатньо атмосферних двигунів. Середній вік цих авто, які були переобладнані на автогаз, склав 18 років.

Nissan Rogue – на другій позиції, фактично тому, що вони (якщо не згадувати про рідкісні гібридні варіанти) останніми роками оснащувався 2,5-літровим «простим атмосферником». Куди ж іще, як не на такі машини ставити ГБО? Середній вік цих кросоверів, переобладнаних на «автогаз», склав 8 років.

До трійки лідерів серед моделей також увійшов Mitsubishi Outlander з середнім віком 11 років.

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За класами найбільша частка серед переобладнаних машин у кросоверів — 35%. Легковики «гольф-класу» (С) зайняли 23%, міські автівки В-класу — 20% у цьому сегменті.