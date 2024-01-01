Сколько автомобилей в Украине переоборудовали на газ

Главный фактор, который побуждает автовладельцев инсталлировать газобаллонное оборудование (ГБО) на свои автомобили - возможность снизить расходы на топливо. Однако после повышения акцизов автогаз уже не вдвое дешевле, чем бензин. Поэтому желающих переоборудовать авто на газ стало меньше.

Аналитики Института исследований авторынка определили, сколько автовладельцев установили ГБО и зарегистрировали его в Сервисном центре (на самом деле, многие не регистрируют из-за дороговизны этой процедуры). Именно поэтому указанные данные неполные – на самом деле таких переоборудований гораздо больше.

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Суммарно в течение 2024 года ГБО официально появилось (учтены только те факты переоборудования, которые зарегистрированы сервисными центрами МВД) на почти 21,5 тыс. транспортных средств. Для сравнения, в 2023 году это число составляло 37,7 тыс., в 2022 - 22,3 тыс.

Вот разделение по типам:

Легковые - 21 195 переоборудований

Грузовые - 334 переоборудования

Автобусы - 4 переоборудования

Динамика по месяцам выглядит следующим образом:



Динамика установки ГБО в 2024 году

Стоит напомнить, что прошлый год начался с ценниками на АЗС с отметки около 32 грн/л автогаза. Далее цена несколько снижалась, достигнув 28 грн/л весной, и затем еще ниже - 26,50 в среднем по Украине летом. Осенью же начался существенный рост цен на сжиженный газ - в ноябре за него приходилось платить уже около 35 грн/л, что сохранялось почти до конца года, и следующий рост уже произошел в 2025 - текущая средняя розничная цена "автогаза" составляет 36,8 грн/л.

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Сложив эти обстоятельства вместе, можно увидеть что ценники на АЗС имеют прямое влияние на популярность ГБО среди автомобилистов: меньше цены - больше переоборудований. Цена LPG растет - объемы инсталляций падают.

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Какие марки автомобилей можно было чаще всего встретить в прошлом году в боксах станций, которые занимаются переоборудованием авто на "газ"?

ГБО - топ-10 марок в 2024 году

Также стоит узнать и об отдельных моделях, владельцы которых чаще всего принимали решение об установке альтернативной топливной системы на свои машины:

ГБО - топ-10 моделей в 2024 году

Если в предыдущие годы среди марок доминировали американские авто, этот раз имеем микс таких с европейскими моделями. Также нельзя не заметить, что из Топ-10 исчезли все ВАЗы. Итак, первенство здесь у Skoda Octavia ранних выпусков, когда еще там было достаточно атмосферных двигателей. Средний возраст этих авто, которые были переоборудованы на автогаз, составил 18 лет.

Nissan Rogue – на второй позиции, фактически потому, что они (если не вспоминать о редких гибридных вариантах) последние годы оснащался 2,5-литровым "простым атмосферником". Куда же еще, как не на такие машины ставить ГБО? Средний возраст этих кроссоверов, переоборудованных на "автогаз", составил 8 лет.

В тройку лидеров среди моделей также вошел Mitsubishi Outlander со средним возрастом 11 лет.

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По классам наибольшая доля среди переоборудованных машин у кроссоверов - 35%. Легковушки "гольф-класса" (С) заняли 23%, городские машины В-класса - 20% в этом сегменте.