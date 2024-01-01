Автомобильный газ дешевеет на АЗС

После паузы со второй декады апреля дорогие сети снизили цену на газ на 0,50 грн/л, чем стимулировали дальнейшие ценовые корректировки других операторов, информирует enkorr.ua.

Читайте также: Сколько автомобилей в Украине переоборудовали на газ

Основным драйвером снижения стоимости LPG на стелах стало удешевление ресурса в опте из-за поступления существенных партий дешевого импорта. Так, с 19 по 26 мая, оптовая цена на топливо уменьшилась на 1 310 грн/т, или 0,70 грн/л, до 52 740 грн/т (28,5 грн/л). С начала месяца проседание составило 2 410 грн/т (1,30 грн/л).

Из-за незначительной реализации сети не спешили корректировать цены на потолки, которые за неделю уменьшились в среднем на 32 коп./л, с начала месяца - на 43 коп./л. Основную часть снижения оптовых цен операторы трансформировали в собственную маржу. Так, по состоянию на 26 мая спред между оптом и розницей составил 6,41 грн/л, что является наибольшим значением с конца июня 2024 года.

К дорогим ОККО и WOG присоединились UPG, SOCAR и днепровские операторы VostokGaz и Neftek, снизив стоимость на 50 коп./л. Максимально - на 1 грн/л - опустилась цена на газ у Shell, до 35,45 грн/л.

"Авантаж 7", который удерживает самые низкие цены на бензин и газ, сбросил еще 30 коп./л, до 32,65 грн/л. В регионах точечно ниже только у Marshal в Житомирской области (30,99 грн/л, -30 коп./л за неделю), "БРСМ" в Запорожской (31,49 грн/л, -10 коп./л) и Motto (32,48 грн/л, без изменений). Остальные операторы не досчитались в среднем 9-43 коп./л.

Светлые нефтепродукты преимущественно изменений не претерпели. Ощутимо подешевело топливо только на станциях KLO и "Укр-Петроль": бензин - на 1 грн/л и 2,50 грн/л соответственно, до 54,49 грн/л и 49,50 грн/л, дизель - на 2 грн/л и 1,50 грн/л, до 52,39 грн/л и 49,40 грн/л.

Недосчитали точечно на "светлых" 20-30 коп./л Chipo (52-52,60 грн/л), на дизеле - 2 грн/л и 1 грн/л Ovis и "Кворум-Нафта" (50,99 грн/л и 49,98 грн/л в среднем). RLS и "Катрал" уменьшили ценники на дизтопливо на 50 коп./л и 80 коп./л соответственно.

В то же время VST, несмотря на динамику рынка, увеличил стоимость бензина на 1 грн/л (51,50-54,90 грн/л) и на 90 коп./л дизеля (только в Одесской области), до средних 49,42 грн/л.

Сейчас спред между оптом и розницей на бензине составляет 7,49 грн/л (-22 коп./л за неделю) и почти 10 грн/л на дизеле (+22 коп./л).

Отрыв между дорогими и доступными почти не изменился и составляет 7,60 грн/л и 7,10 грн/л соответственно. На LPG - уменьшился на 34 коп./л, до 3 грн/л.

То, что цены на "светлые", непосредственно на дизельное топливо, еще имеют потенциал для снижения, подтверждают акции выходного дня, которые снова запускали ОККО и WOG. Аналогичная ситуация - и со сжиженным газом, который также имеет ценовой зазор. Вероятно, в течение недели дорогие сети сделают очередной шаг в 50 коп./л.

Изменения розничных цен на топливо в регионах с 19 по 26 мая, грн/л: