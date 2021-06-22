Вартість скрапленого газу в гуртовому сегменті українського ринку продовжила знижуватися, незважаючи на різкий стрибок українського котирування 16 червня

У Київській області трейдери заявляють про зниження робочих цін у середньому на 500 грн/т. Так, на умовах самовивозу ціна продукту коливалася в межах 21 500-22 000 грн/т.

Читайте також: В Україні різко збільшилась ціна автомобільного газу

Водночас, за словами учасників ринку, "Укрпалетсистем", що дебютувала на цьому тижні в гурті з газом, не відмовилася від своєї агресивної цінової політики і пропонувала білоруський продукт з доставкою в Київській і Житомирській областях за 21 300-21 500 грн/т , а в Коростені на умовах FCA і зовсім за 20 800 грн/т. Ця ціна, за даними "А-95", максимально наближена до собівартості речицького TERM-контракту.

Ціни реальних угод у південному регіоні опустилися на 300 грн/т і коливаються в районі 22 300-22 800 грн/т. Зокрема, в Одесі "Укртатнафта" озвучувала прайс 22 500 грн/т, але, за словами трейдерів, укладалися угоди з традиційним дисконтом в 200 грн/т.

У Харківській області реальні угоди оцінювалися на рівні 21 700-22 300 грн/т. У Полтавській області в кінці тижня робочі ціни становлять 21 200 21 800 грн/т. У західних регіонах ціни скоротили діапазон до нижньої межі минулого тижня і склали 22 000-22 500 грн/т.

Нагадаємо, що на аукціоні "Укргазвидобування" 17 червня було продано 988 т СВГ за середньозваженою ціною 21 358 грн/т. За даними Консалтингової групи "A-95", ціна в перерахунку на умовах імпортного паритету дорівнює $502/т (без ПДВ і акцизу), що нижче від середніх імпортних цін на близько 15$/т.

За оцінкою трейдерів, на ринку зберігається надлишок ресурсу, який чинить тиск на ціни, але в середньостроковій перспективі все-таки можливе їх зростання. "Передумови – зростання цін на нафту і зростання вартості продукту на зовнішніх ринках, проте на нашому ринку присутній надлишок ресурсу, а також висока конкуренція, які істотно гальмують цей процес", – повідомляли трейдери.