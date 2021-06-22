Стоимость сжиженного газа в оптовом сегменте украинского рынка продолжила снижаться, несмотря на резкий скачок украинской котировки 16 июня.

В Киевской области трейдеры заявляют о снижении рабочих цен в среднем на 500 грн/т. Так, на условиях самовывоза цена продукта колебалась в пределах 21 500-22 000 грн/т.

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Однако, по словам участников рынка, "Укрпалетсистем", что дебютировала на этой неделе в группе с газом, не отказалась от своей агрессивной ценовой политики и предлагала белорусский продукт с доставкой в ​​Киевскую и Житомирскую области за 21 300-21 500 грн/т, а в Коростене на условиях FCA и вовсе за 20 800 грн/т. Эта цена, по данным "А-95", максимально приближенная к себестоимости речицкого TERM-контракта.

Цены реальных сделок в южном регионе опустились на 300 грн/т и колеблются в районе 22 300-22 800 грн/т. В частности, в Одессе "Укртатнафта" озвучивала прайс 22 500 грн/т, но, по словам трейдеров, заключались соглашения с традиционным дисконтом в 200 грн/т.

В Харьковской области реальные сделки оценивались на уровне 21 700-22 300 грн/т. В Полтавской области в конце недели рабочие цены составляют 21 200-21 800 грн/т. В западных регионах цены сократили диапазон до нижней границы на прошлой неделе и составили 22 000-22 500 грн/т.

Напомним, что на аукционе "Укргаздобыча" 17 июня было продано 988 т СУГ по средневзвешенной цене 21 358 грн/т. По данным Консалтинговой группы "A-95", цена в пересчете на условия импортного паритета равна 502 $/т (без НДС и акциза), что ниже средних импортных цен на около 15 $/т.

По оценке трейдеров, на рынке сохраняется избыток ресурса, который оказывает давление на цены, но в среднесрочной перспективе все же возможен их рост. "Предпосылки – рост цен на нефть и рост стоимости продукта на внешних рынках, однако на нашем рынке присутствует избыток ресурса, а также высокая конкуренция, которые существенно тормозят этот процесс", – сообщали трейдеры.