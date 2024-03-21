Коливання курсу української валюти призводять до здорожчання автомобільного газу у гуртових закупках. Окрім цього, є й іншу фактори, що тягнуть ціни вгору.

На аукціоні Української енергетичної біржі 20 березня середня вартість скрапленого газу зросла на 778 грн/т, до 43 496 грн/т. З початку березня аукціонний газ додав у ціні 1 742 грн/т.

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Внутрішні виробники зменшили обсяги виставленого LPG на 12%, до 5,8 тис. т, з яких 0,2 тис. т залізничного ресурсу. Ціна на газ на аукціонах приватних виробників 18-20 березня теж зросла і становила 42 450-43 200 грн/т залежно від компанії і дати проведення торгів.

Гуртові компанії явно очікували більшого зростання через блокаду кордону і ймовірну динаміку курсу валюти. «Вчора пропозицій було менше, ніж зазвичай, а ось уже після аукціонів кількість почала рости», — зазначив один із респондентів.

Зі слів учасників торгів, блокування польського кордону вичерпало свій вплив на український ринок скрапленого газу. «Газу на ринку достатньо, тому, як і минулого тижня, брали стільки, скільки потрібно на сьогодні, не переймаючись подальшим періодом», — розповіли в одній із компаній.

За даними Консалтингової групи «А-95», імпорт LPG залізницею минулого тижня зріс на 34%.

Також, як повідомляв enkorr, не завдали суттєвого впливу і нові загороджувальні заходи, які було впроваджено Енергетичною митницею проти газу російського походження.

З урахуванням дешевих обсягів, що лишаються попри обмеження Енергомитниці, вартість газу на аукціоні вже зросла до імпортного паритету. Учасники ринку прогнозують, що в міру подальшого вимивання з ринку підозрілого ресурсу й підняття вартості закордонного газу можуть потягнути за собою внутрішній ресурс.

«Через курсові коливання вартість імпортного ресурсу зростає. Крім того, ринок має надію, що дешевого газу з Польщі стане менше, а це підніме діапазон імпортних цін», — кажуть в одній із компаній.