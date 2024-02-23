Блокування польсько-українського кордону та неспроможність влади швидко вирішити цю ситуацію вже негативно позначається на вартості пального. Якщо найближчим часом блокаду не буде знято ціни зростуть дуже швидко.

За тиждень (з 16 по 23 лютого) середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 0,85 грн/л, до 27,59 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

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Оператори одностайно прогнозують подальше зростання через стрибок цін у гуртовому сегменті. При незмінності поточних факторів (блокування лише польського кордону, стабільність світових цін) ціни на газ мають потенціал до зростання до 30 грн/л, вважають більшість рітейлерів.

Польські й балтійські трейдери ДП також потерпають від блокування польсько-українського кордону. Як наслідок, продажі дизпального з західних базисів були вкрай низькими цього тижня. Втім, південні постачальники теж не можуть похвалитися зростанням відвантажень в Україну через слабкий попит на пальне всередині країни.

В березні зарубіжні постачальники можуть спробувати підняти націнки на автомобільні партії дизпального через подорожчання морського ресурсу. Великий польський трейдер повідомив enkorr, що в наступного місяця в Гдиню надходитимуть партії продукту, придбані за більш високими преміями. Дизпальне у танкерах подорожчало на кілька доларів через недостатні обсяги пропозиції в Балтиці. Два трейдери повідомили, що грецький виробник підняв премію на $5/т на березневі обсяги.