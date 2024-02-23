Блокирование польско-украинской границы и неспособность власти быстро решить эту ситуацию уже негативно сказывается на стоимости топлива. Если в ближайшее время блокада не будет снята цены вырастут очень быстро.

За неделю (с 16 по 23 февраля) средняя стоимость сжиженного газа в рознице выросла на 0,85 грн/л, до 27,59 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

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Операторы единодушно прогнозируют дальнейший рост из-за скачка цен в оптовом сегменте. При неизменности текущих факторов (блокировка только польской границы, стабильность мировых цен) цены на газ имеют потенциал к росту до 30 грн/л, считают большинство ритейлеров.

Польские и балтийские трейдеры ДТ также страдают от блокирования польско-украинской границы. Как следствие, продажи дизтоплива с западных базисов были крайне низкими на этой неделе. Впрочем, южные поставщики тоже не могут похвастаться ростом отгрузок в Украину из-за слабого спроса на топливо внутри страны.

В марте зарубежные поставщики могут попытаться поднять наценки на автомобильные партии дизтоплива из-за подорожания морского ресурса. Крупный польский трейдер сообщил enkorr, что в следующем месяце в Гдыню будут поступать партии продукта, приобретенные по более высоким премиям. Дизтопливо в танкерах подорожало на несколько долларов из-за недостаточных объемов предложения в Балтике. Два трейдера сообщили, что греческий производитель поднял премию на $5/т на мартовские объемы.