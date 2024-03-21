Колебания курса украинской валюты приводят к подорожанию автомобильного газа в оптовых закупках. Кроме этого есть и другие факторы, которые тянут цены вверх.

На аукционе Украинской энергетической биржи 20 марта средняя стоимость сжиженного газа выросла на 778 грн/т, до 43 496 грн/т. С начала марта аукционный газ прибавил в цене 1 742 грн/т.

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Внутренние производители уменьшили объемы выставленного LPG на 12%, до 5,8 тыс. т, из которых 0,2 тыс. т железнодорожного ресурса. Цена на газ на аукционах частных производителей 18-20 марта тоже выросла и составляла 42 450-43 200 грн/т в зависимости от компании и даты проведения торгов.

Оптовые компании явно ожидали большего роста из-за блокады границы и вероятной динамики курса валюты. "Вчера предложений было меньше, чем обычно, а вот уже после аукционов количество начало расти", - отметил один из респондентов.

По словам участников торгов, блокирование польской границы исчерпало свое влияние на украинский рынок сжиженного газа. "Газа на рынке достаточно, поэтому, как и на прошлой неделе, брали столько, сколько нужно на сегодня, не заботясь дальнейшим периодом", - рассказали в одной из компаний.

По данным Консалтинговой группы "А-95", импорт LPG по железной дороге на прошлой неделе вырос на 34%.

Также, как сообщал enkorr, не нанесли существенного влияния и новые заградительные меры, которые были внедрены Энергетической таможней против газа российского происхождения.

С учетом дешевых объемов, остающихся несмотря на ограничения Энерготаможни, стоимость газа на аукционе уже выросла до импортного паритета. Участники рынка прогнозируют, что по мере дальнейшего вымывания с рынка подозрительного ресурса и поднятия стоимости зарубежного газа могут потянуть за собой внутренний ресурс.

"Из-за курсовых колебаний стоимость импортного ресурса растет. Кроме того, рынок надеется, что дешевого газа из Польши станет меньше, а это поднимет диапазон импортных цен", - говорят в одной из компаний.