Середня вартість скрапленого газу в Україні за минулий тиждень знизилася на 1 450 грн і склала 24 560 грн за тонну. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95 " з посиланням на власний моніторинг.

У Київській області пропозиції з ГНС складають 23 500 – 24 000 грн за тону, зокрема з Переяслава пропонують LPG Progress за 23 600 грн за тонну. "Мартін трейд " встановив прайсову вартість 23 800 грн за тонну в Борисполі і з Макарівської ГНС, "Надєжда " з Бородянки торгує за 24 000 грн за тонну. За словами трейдерів, робоча вартість ресурсу в регіоні нижча від прайсових цінників і становить 23 400 – 23 600 грн за тонну.

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Нагадаємо, що вартість скрапленого газу за останні три аукціони "Укргазвидобування " з 18 березня знизилася на 2 975 грн за тонну – до 22 802 грн за тонну. Ажіотажний попит утворився на аукціонах після новин про припинення роботи Proton Energy, постачальника ресурсів "Роснафти " в Україну, з 1 квітня. Тоді середня вартість гуртових партій скрапленого газу в Україні досягла 26 000 грн за тонну.

Зниженню цін посприяла інформація про те, що міжнародний трейдер Coral Energy замінить Proton Energy Group S.A. в ланцюжку постачань продукції НК "Роснафта" в Україну. Крім того, на ринку сформувався надлишок ресурсу, чому сприяли посилені постачання спотових обсягів, законтрактованих у період активного росту, на тлі падіння продажів у роздрібній торгівлі.

На думку експертів Консалтингової групи "А-95 ", старт відвантажень газу "Роснафти " через Coral Energy на початку квітня виглядає сумнівно, через що ринок може збалансуватися. Якщо ж постачання не налагодяться до другого тижня квітня, це може викликати різке зростання цін. "Контрактування з українськими покупцями триває, і поки точно не ясно, скільки обсягів буде продано на квітень і коли почнуться відвантаження. Якщо пауза розтягнеться, український ринок звернеться за спотовими ресурсом у РФ, де сьогодні скраплений газ відчутно дорожчий, ніж у нас", – вважає аналітик "А-95 " Артем Куюн.