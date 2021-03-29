Средняя стоимость сжиженного газа в Украине за прошедшую неделю снизилась на 1 450 грн и составила 24 560 грн за тонну. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на собственный мониторинг.

В Киевской области предложения с ГНС составляют 23 500 – 24 000 грн за тонну, в частности из Переяслава предлагают LPG Progress за 23 600 грн за тонну. "Мартин трейд" установил прайсовую стоимость 23 800 грн за тонну в Борисполе и с Макаровской ГНС, "Надежда" из Бородянки торгует за 24 000 грн за тонну. По словам трейдеров, рабочая стоимость ресурса в регионе ниже прайсовых ценников и составляет 23 400-23 600 грн за тонну.

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Напомним, что стоимость сжиженного газа за последние три аукциона "Укргаздобыча" с 18 марта снизилась на 2 975 грн за тонну – до 22 802 грн за тонну. Ажиотажный спрос образовался на аукционах после новостей о прекращении работы Proton Energy, поставщика ресурсов "Роснефти" в Украине, с 1 апреля. Тогда средняя стоимость оптовых партий сжиженного газа в Украине достигла 26 000 грн за тонну.

Снижению цен способствовала информация о том, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК "Роснефть" в Украину. Кроме того, на рынке сформировался избыток ресурса, чему способствовали усиленные поставки спотовых объемов, законтрактованных в период активного роста, на фоне падения продаж в розничной торговле.

По мнению экспертов консалтинговой группы "А-95 ", старт отгрузок газа "Роснефти" через Coral Energy в начале апреля выглядит сомнительно, из-за чего рынок может сбалансироваться. Если же поставки не наладятся ко второй неделе апреля, это может вызвать резкий рост цен. "Контрактирование с украинскими покупателями продолжается, и пока точно не ясно, сколько объемов будет продано на апрель и когда начнутся отгрузки. Если пауза растянется, украинский рынок обратится по спотовым ресурсом в РФ, где сегодня сжиженный газ ощутимо дороже, чем у нас", – считает аналитик "А-95" Артем Куюн.