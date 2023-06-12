Польща та Литва скорочують пропозиції газу для України через впровадження постанови КМУ №1147. Ціна ресурсу зростає.

На початку червня кілька польських компаній з різних причин припинили або зменшили обсяги постачань скрапленого газу на український ринок. Поменшало пропозицій також і на литовських терміналах. На цьому тлі вартість автомобільних партій продукту зростає, через це компанії шукають інші джерела постачань.

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Усе більше імпортерів звертається до закупівель продукту на південному напрямку, який виграє в швидкості постачань, а невдовзі матиме перевагу ще й у ціні.

Цього тижня угоди з придбання автомобільних партій газу зі східних терміналів Польщі укладалися в діапазоні $662-705/т з урахуванням витрат на транспортування до українського кордону. Це на $39-42/т дорожче порівняно з кінцем травня.

Зростання цін викликано впровадженням постанови КМУ №1147. Тепер польські компанії можуть постачати лише газ 51%+ неросійського продукту. Зазвичай така суміш виходить дорожчою, ніж її російська складова, тому постачальники зацікавлені у підвищенні цін для збереження рентабельності продажів.

На початку місяця компанія Bialchem Group, один із найбільших постачальників, припинила продажі газу в Україну через проблеми з отриманням сертифікатів. «Ми були змушені зливати газ, який було завантажено 4 й 5 червня, з цієї причини. Bialchem Group намагається вирішити питання з польською митницею, але поки що безрезультатно», — розповідає один з українських клієнтів польської компанії.

Крім того, легкий дефіцит спостерігається на ринку Польщі. Кілька українських імпортерів повідомило, що компанія Barter уже кілька днів не укладає нових угод через брак вільних обсягів. «У Польщі зараз не так багато продукту. Російська компанія «сібур» повідомила, що не відвантажуватиме газ у першій половині червня. Щодо другої половини місяця ще невідомо, але, ймовірно, постачання теж будуть невеликі», — каже один із польських трейдерів. За два тижні вартість залізничних партій на білорусько-польському кордоні зросла на $18-20/т, до $475-510/т. В Україну залізничні обсяги американського й казахстанського продукту продавали за $675-710/т, без змін порівняно з минулим тижнем.

Автомобільні партії СВГ, що відвантажуються з литовських терміналів, цього тижня здорожчали на $15-30/т, до $690-745/т, на умовах DAP український кордон. Учасники ринку повідомляють, що пропозицій продажу продукту у Литві зараз небагато. «Після 22 травня багато компаній звернулося до Orlen Lietuva й трейдерів-посередників, які продають орленівський ресурс. Але зараз більшу частину обсягів уже вигребли», — каже представник української компанії.

На південному напрямку ціни поки що не змінилися, хоча активність покупців у регіоні зростає, повідомляють трейдери. За даними видання enkorr, на початку червня автомобільні партії газу з терміналу у Галаці пропонуються за $630-645/т, у Негоєшті ПБТ відвантажують за $630/т. «У Румунії й Болгарії попит на скраплений газ збільшився, хоча не так сильно, як нам хотілося», — зазначає болгарський трейдер. У червні ціни Sonatrach зменшилися на $80-85/т, але морські партії дешевшають не так сильно. Тому не варто розраховувати, що ціни на газ у регіоні зменшаться пропорційно до змін прайсу Sonatrach, вважають учасники ринку.

Протягом червня на ринках Болгарії й Румунії очікується зростання попиту на скраплений газ. При цьому пропозиції від окремих постачальників можуть бути обмеженими. «Станом на 9 червня виробництво на OMV Petrom не відновилося. Крім того, припинення постачань з тамані може спричинити зменшення обсягів пропозиції газу у болгарського «Лукойлу», — каже представник компанії Bulmarket. Співрозмовник вважає, що це може призвести до зростання попиту на скраплений газ з інших джерел і перешкоджатиме його здешевшанню.