Польша и Литва сокращают предложения газа для Украины из-за введения постановления КМУ №1147. Цена ресурса растет.

В начале июня несколько польских компаний по разным причинам прекратили или снизили объемы поставок сжиженного газа на украинский рынок. Уменьшилось предложение также и на литовских терминалах. На этом фоне стоимость автомобильных партий продукта растет, поэтому компании ищут другие источники поставок.

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Все больше импортеров обращается к закупкам продукта на южном направлении, который выигрывает в скорости поставок, а вскоре получит преимущество еще и в цене.

На этой неделе соглашения по приобретению автомобильных партий газа из восточных терминалов Польши заключались в диапазоне $662-705/т с учетом затрат на транспортировку на украинскую границу. Это на $39-42/т дороже по сравнению с концом мая.

Рост цен вызван введением постановления КМУ №1147. Теперь польские компании могут поставлять только газ 51% нероссийского продукта. Обычно такая смесь получается дороже ее российской составляющей, поэтому поставщики заинтересованы в повышении цен для сохранения рентабельности продаж.

В начале месяца компания Bialchem Group, один из крупнейших поставщиков, прекратила продажи газа в Украине из-за проблем с получением сертификатов. «Мы были вынуждены сливать газ, который был загружен 4 и 5 июня, по этой причине. Bialchem Group пытается решить вопрос с польской таможней, но пока безрезультатно», — рассказывает один из украинских клиентов польской компании.

Кроме того, лёгкий дефицит наблюдается на рынке Польши. Несколько украинских импортеров сообщили, что компания Barter уже несколько дней не заключает новых соглашений из-за нехватки свободных объемов. «В Польше сейчас не так много продукта. Российская компания «Сибур» сообщила, что не будет отгружать газ в первой половине июня. Что касается второй половины месяца, еще неизвестно, но, вероятно, поставки тоже будут небольшие», — говорит один из польских трейдеров. За две недели стоимость железнодорожных партий на белорусско-польской границе выросла на $18-20/т до $475-510/т. В Украине железнодорожные объемы американского и казахстанского продукта продавали за $675-710/т, без изменений по сравнению с прошлой неделей.

Отгружаемые с литовских терминалов автомобильные партии СВГ на этой неделе подорожали на $15-30/т, до $690-745/т, на условиях DAP украинская граница. Участники рынка сообщают, что предложений по продаже продукта в Литве сейчас немного. «После 22 мая многие компании обратились к Orlen Lietuva и трейдерам-посредникам, продающим орленовский ресурс. Но сейчас большую часть объемов уже выгребли», – говорит представитель украинской компании.

На южном направлении цены пока не изменились, хотя активность покупателей в регионе растет, сообщают трейдеры. По данным издания enkorr, в начале июня автомобильные партии газа из терминала в Галаке предлагаются за $630-645/т, в Негоеште ПБТ отгружают за $630/т. "В Румынии и Болгарии спрос на сжиженный газ увеличился, хотя не так сильно, как нам хотелось", - отмечает болгарский трейдер. В июне цены Sonatrach снизились на $80-85/т, но морские партии дешевеют не так сильно. Поэтому не стоит рассчитывать, что цены на газ в регионе снизятся пропорционально изменениям прайса Sonatrach, считают участники рынка.

В июне на рынках Болгарии и Румынии ожидается рост спроса на сжиженный газ. При этом предложения от отдельных поставщиков могут быть ограничены. «По состоянию на 9 июня производство на OMV Petrom не возобновилось. Кроме того, прекращение поставок из тамани может повлечь за собой уменьшение объемов предложения газа у болгарского «Лукойла», — говорит представитель компании Bulmarket. Собеседник считает, что это может привести к росту спроса на сжиженный газ из других источников и будет препятствовать его удешевлению.