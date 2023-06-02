Растут розничные цены на сжиженный газ.

Сжиженный газ в течение недели (с 26 мая по 2 июня) в среднем подорожал на 5 коп./л – до 21,93 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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На станциях WOG и OKKO автогаз подорожал на 0,15 грн/л и 0,05 грн/л до 22,65 грн/л и 22,75 грн/л соответственно.

На 24 копейки на литре подняла цену на LPG сеть АЗК Shell – до 21,99 грн/л. Автогаз на станциях U.GO и VST подорожал на 9 коп./л и 12 коп./л до 21,60 грн/л и 20,30 грн/л соответственно.

Кроме того, стоимость LPG откорректировали UPG, Mango, «БРСМ-Нефть» и другие.

Приобрести его можно в пределах 20,15–22,75 грн/л.

Изменение розничных цен на АЗС с 26 мая по 2 июня, грн/л: