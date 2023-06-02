Ростуть роздрібні ціни на скраплений газ.

Скраплений газ упродовж тижня (із 26 травня по 2 червня) в середньому здорожчав на 5 коп./л – до 21,93 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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На станціях WOG і OKKO автогаз здорожчав на 0,15 грн/л і 0,05 грн/л – до 22,65 грн/л і 22,75 грн/л відповідно.

На 24 копійки на літрі підняла ціну на LPG мережа АЗК Shell – до 21,99 грн/л. Автогаз на станціях U.GO і VST здорожчав на 9 коп./л і 12 коп./л, до 21,60 грн/л і 20,30 грн/л відповідно.

Окрім цього, вартість LPG відкоригували UPG, Mango, “БРСМ-Нафта” та інші.

Придбати його наразі можна у межах 20,15–22,75 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 26 травня по 2 червня, грн/л: