Деякі АЗС за тиждень переписали цінники в середньому на пів гривні. Хоча більшість - залишили без змін.

Деякі роздрібні мережі АЗС за тиждень (з 19 по 26 травня) збільшили вартість скрапленого газу. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи “А-95”.

Зокрема, на автозаправних станціях KLO автогаз здорожчав на 0,45 грн/л, до 21,94 грн/л.

До речі заправка КЛО поблизу Стоянки відновила роботу

Мережа Luxwen підняла ціни на пропан-бутан на 0,40 грн/л, до 20,99 грн/л. Автогаз на станціях “Олас” і AMIC здорожчав на 50 копійок на літрі та на 20 копійок (до 20,60 грн/л і 22,49 грн/л відповідно).

Окрім цього, вартість LPG відкоригували Ovis, БРСМ-Нафта і VST. На інших АЗС ціни на автогаз поки що залишились без змін.