Некоторые АЗС за неделю переписали ценники в среднем на пол гривны. Хотя большинство – оставили без изменений.

Некоторые розничные сети АЗС за неделю (с 19 по 26 мая) увеличили стоимость сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на автозаправочных станциях KLO автогаз подорожал на 0,45 грн/л до 21,94 грн/л.

Кстати говоря заправка КЛО вблизи Стоянки возобновила работу

Сеть Luxwen подняла цены на пропан-бутан на 0,40 грн/л до 20,99 грн/л. Автогаз на станциях “Олас” и AMIC подорожал на 50 копеек на литре и на 20 копеек (до 20,60 грн/л и 22,49 грн/л соответственно).

Кроме того, стоимость LPG откорректировали Ovis, “БРСМ-Нафта” и VST. На других АЗС цены на автогаз пока остались без изменений.