Середня ціна автогазу на українських АЗС зросла до 12,55 грн за літр

Роздрібні мережі з 16 по 23 жовтня підвищили вартість скрапленого газу в межах 15-50 коп. за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку «Консалтингової групи А-95».

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Консолідована мережу «Привату», що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 15-17 коп. за літр, до 11,88-11,91 грн за літр. Найбільше зростання цін у цій мережі зафіксовано у Волинській області, де група збільшила ціни на 55коп. за літр - з 11,70 до 12,25 грн за літр. В інших регіонах продукт подорожчав на 10-40 коп. за літр.

SOCAR, ОККО і WOG у середньому підвищила ціни на 30 коп. за літр, до 13,28-13,29 грн за літр. На стільки ж ціни зросли на станціях Glusco (12,52 грн за літр), KLO (12,99 грн за літр) «Автотранс» (12,78 грн за літр), «Авантаж 7» (11,95 грн за літр) , «Род-Ник» (12,49 грн за літр) і «Овіс» (12,49 грн за літр).

UPG підвищила ціни на 50 коп. за літр, до 12,65 грн за літр. На станціях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожчав на 25 коп. за літр, до 12,63 грн за літр. Chipo за тиждень підняла ціни на 32 коп. за літр.

Такі мережі як AMIC, Shell, «Паралель», BVS, «Фактор», Mango, Motto і SUN OIL підвищили ціни на 15-35 коп. за літр.

Середня вартість ЗВГ по Україні 23 жовтня склала 12,54 грн за літр (+26 коп. за літр до 16 жовтня).

Відзначимо, роздрібні ціни на автогаз почали рости з кінця вересня. Так, в період з 29 вересня по 22 жовтня продукт подорожчав на 53 коп. за літр. При цьому середня оптова ціна ЗВГ на умовах самовивозу з газонаповнювальних станцій (ГНС) за цей період зросла на 780 грн / т, до 20 400 грн / т.

Зміна роздрібних цін автогазу на АЗС з 16 по 23 жовтня грн за літр: