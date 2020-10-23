Средняя цена автогаза на украинских АЗС выросла до 12,55 грн за литр

Розничные сети с 16 по 23 октября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 15-50 коп. за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

Читайте также: Украинцы перестали вписывать ГБО в "техпаспорт"

Консолидированная сеть «Привата», обладающий наибольшим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 15-17 коп. за литр, до 11,88-11,91 грн за литр. Наибольший рост цен в этой сети зафиксирован в Волынской области, где группа увеличила цены на 55 коп. за литр – с 11,70 до 12,25 грн за литр. В других регионах продукт подорожал на 10-40 коп. за литр.

SOCAR, ОККО и WOG в среднем повысила цены на 30 коп. за литр, до 13,28-13,29 грн за литр. На столько же цены выросли на станциях Glusco (12,52 грн за литр), KLO (12,99 грн за литр) «Автотранс» (12,78 грн за литр), «Авантаж 7» (11,95 грн за литр) , «Род-Ник» (12,49 грн за литр) и «Овис» (12,49 грн за литр).

UPG повысила цены на 50 коп. за литр, до 12,65 грн за литр. На станциях «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал на 25 коп. за литр, до 12,63 грн за литр. Chipo за неделю подняла цены на 32 коп. за литр.

Такие сети как AMIC, Shell, "параллель", BVS, "Фактор", Mango, Motto и SUN OIL повысили цены на 15-35 коп. за литр.

Средняя стоимость СУГ по Украине 23 октября составила 12,54 грн за литр(+ 26 коп. за литр до 16 октября).

Отметим, розничные цены на автогаз начали расти с конца сентября. Так, в период с 29 сентября по 22 октября продукт подорожал на 53 коп. за литр. При этом средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) за этот период выросла на 780 грн / т, до 20 400 грн / т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 23 октября грн за литр: