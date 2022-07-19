Тиждень у гурті автогазу розпочинається зниженням ціни.

Так, з 11 по 18 липня середня вартість скрапленого газу в гурті знизилася на 5 500 грн/т і станом на 18 липня складає біля 36 500 грн/т. При цьому діапазон робочих цін звузився до 33 000 – 39 000 грн/т залежно від регіону, тоді як минулого тижня спред між регіонами сягав 6 000-7 000 грн.

Читайте також: В Україні значно зросла кількість компаній що імпортують пальне

На аукціоні "Укргазвидобування" 12 липня автогаз пропонувався за 33 000 – 37 000 грн/т. Трейдери повідомляють, що попит на торгах був досить високим, і весь виставлений обсяг було реалізовано.

За даними Консалтингової групи "А-95", у першій декаді липня добове постачання автогазу в країну перебувало в середньому на рівні 2,9 тис. т/добу, що на 18% більше порівняно з таким же періодом червня. Лідерами в постачанні за 10 днів липня є Польща і Румунія, а основне зростання обсягів відбулося за рахунок розширення країн-постачальників, у липні було здійснено постачання автогазу з Сербії й Угорщини.

Зі слів трейдерів, зниження цін і наповнення ринку впритул наблизило економіку постачань з окремих напрямків до нуля. "Час, коли можна було везти в будь-який регіон з будь-якого напрямку, минув. Наприклад, із півдня Київ уже "рахується" (постачання має достатню маржинальність) з натяжкою", — наводить приклад крупний постачальник.

За даними "А-95", у першій половині липня щоденно імпортували газ у середньому 32 компанії. Гуртовик зі столичного регіону вважає, що невдовзі економіка трейдингу знизиться до меж, коли кількість імпортерів почне зменшуватись. "За роботи "з коліс" дуже легко потрапити в мінус. Рейс – це мінімум тиждень, за такий час ви самі бачите, як можуть змінитися ціни", — вважає він.