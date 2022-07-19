Неделя начинается понижением цены.

С 11 по 18 июля средняя стоимость сжиженного газа в группе снизилась на 5500 грн/т и по состоянию на 18 июля составляет около 36 500 грн/т. При этом диапазон рабочих цен сузился до 33 000 – 39 000 грн/т в зависимости от региона, в то время как на прошлой неделе разница между регионами достигал 6 000 – 7 000 грн.

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На аукционе "Укргаздобыча" 12 июля автогаз предлагался за 33 000 – 37 000 грн/т. Трейдеры сообщают, что спрос на торгах был достаточно высоким и весь выставленный объем был реализован.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в первой декаде июля посуточные поставки автогаза в страну находились в среднем на уровне 2,9 тыс. т/сутки, что на 18% больше по сравнению с таким же периодом июня. Лидерами в поставках за 10 дней июля являются Польша и Румыния, а основной рост объемов произошел за счет расширения стран-поставщиков, в июле были осуществлены поставки автогаза из Сербии и Венгрии.

По словам трейдеров, снижение цен и наполнение рынка вплотную приблизило экономику поставок по отдельным направлениям к нулю. "Время, когда можно было везти в любой регион с любого направления, прошло. Например, с юга Киев уже "считается" (снабжение имеет достаточную маржинальность — ek) с натяжкой", — приводит пример крупный поставщик.

По данным "А-95", в первой половине июля ежедневно импортировали газ в среднем 32 компании. Оптовик из столичного региона считает, что вскоре экономика трейдинга снизится до пределов, когда количество импортеров станет уменьшаться. "За работы "с колес" очень легко попасть в минус. Рейс – это минимум неделя, за такое время вы сами видите, как могут измениться цены", – считает он.