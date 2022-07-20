Здешевлення автомобільного газу пов’язане з меншим у порівнянні з рідкими видами пального адміністративним тиском з боку держави та встановленням нових джерел постачання.

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зменшилася з 19 по 20 липня на 0,78 грн/л – до 30,96 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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Зокрема продукт у мережі WOG здешевшав на 1,80 грн/л, до 31,39 грн/л. На 1,3 грн/л зменшила ціни столична мережа KLO, на 0,75 грн/л – SOCAR.

На 1 грн/л, до 30,67 і 29,59 грн/л автогаз здешевшав у мережах AMIC і Mango відповідно.

На 0,2-2 грн/л знизили ціни ОККО, "Приват", Shell, BVS, "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo та інші мережі (див. табл.).

Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 19 по 20 липня, грн/л: