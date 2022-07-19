Мешканці Черкас заправляють свої автомобілі з ГБО на 6-7 грн дешевше, ніж водії в інших регіонах країни.

Середня роздрібна вартість автогазу у Черкасах впала до 28,84 грн/л, що є мінімальним рівнем в Україні. Зокрема це на 12% менше від середньої ціни на газ у країні (32,94 грн/л), повідомили в Консалтинговій групі “А-95”.

Найменшу ціну на автогаз у місті зафіксовано в мережі “БРСМ-Нафта” — 26,99 грн/л, що на 3 грн/л менше від ціни, яку було встановлено мережею ще 15 липня.

За 28,05 грн/л сьогодні автогаз можна придбати в консолідованій мережі “Привату” (“Укрнафта” й “Авіас”), а за 29,98-29,99 грн/л — на SOCAR, ОККО й WOG.

Таке зниження цін в одному місті – вимушений захід у відповідь на дії конкурентів.

До речі гуртові ціни на автогаз теж постійно зменшуються

“У Черкасах є достатня кількість нелегальних АГЗП, які першими значно опустили ціну. Потім цим шляхом пішла й “БРСМ-Нафта”, встановивши на стелі ціну 27,99 грн/л, а сьогодні вже — 26,99 грн/л», — зазначає співрозмовник enkorr з “БРСМ-Нафта”.

У таких умовах, каже він, утримувати середню ціну, яка по країні зараз становить 33 грн/л, просто неможливо. “До нас перестали їхати клієнти й ми змушені були реагувати”, — додає він.

Нагадаємо, у середньому по країні за вихідні (15-18 липня) автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 32,94 грн/л.