Жители Черкасс заправляют свои автомобили с ГБО на 6 – 7 грн дешевле, чем водители в других регионах страны.

Средняя розничная стоимость автогаза в Черкассах упала до 28,84 грн/л, что является минимальным уровнем в Украине. В частности это на 12% меньше средней цены на газ в стране (32,94 грн/л), сообщили в Консалтинговой группе “А-95”.

Наименьшая цена на автогаз в городе зафиксирована в сети “БРСМ-Нафта” – 26,99 грн/л, что на 3 грн/л меньше цены, которая была установлена сетью еще 15 июля.

За 28,05 грн/л сегодня автогаз можно приобрести в консолидированной сети “Привата” (“Укрнафта” и “Авиас”), а за 29,98 – 29,99 грн/л – на SOCAR, ОККО и WOG.

Такое снижение цен в одном городе – вынужденная мера в ответ на действия конкурентов.

Кстати Оптовые цены на автогаз тоже постоянно уменьшаются

“В Черкассах есть достаточное количество нелегальных АГЗП, которые первыми значительно опустили цену. Затем по этому пути пошла и “БРСМ-Нафта”, установив на потолке цену 27,99 грн/л, а сегодня уже – 26,99 грн/л”, – отмечает собеседник enkorr из “БРСМ-Нафта”.

В таких условиях, говорит он, удерживать среднюю цену, которая по стране сейчас составляет 33 грн/л, просто невозможно. “К нам перестали ехать клиенты и мы вынуждены были реагировать”, – добавляет он.

Напомним, в среднем по стране за выходные (15 – 18 июля) автогаз подешевел на 58 коп./л – до 32,94 грн/л.