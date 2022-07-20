Удешевление автомобильного газа связано с меньшим по сравнению с жидкими видами горючего административным давлением со стороны государства и установлением новых источников снабжения.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине снизилась с 19 по 20 июля на 0,78 грн/л – до 30,96 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, продукт в сети WOG подешевел на 1,80 грн/л, до 31,39 грн/л. На 1,3 грн/л снизила цены столичная сеть KLO, на 0,75 грн/л – SOCAR.

На 1 грн/л до 30,67 и 29,59 грн/л автогаз подешевел в сетях AMIC и Mango соответственно.

На 0,2-2 грн/л снизили цены ОККО, “Приват”, Shell, BVS, “Автотранс”, “Авантаж 7”, Chipo и другие сети (см. табл.).