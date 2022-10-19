Через підвищення податкового навантаження великі мережі піднімають ціну на автогаз.

Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС 18 жовтня зросла на 18 копійок — до 27,36 гривень за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

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У мережі WOG ціна виросла на 98 коп./л, до 28,53 грн/л, у UPG і Chipo — на 30 коп./л, до 26,75 і 26,93 грн/л відповідно, в AMIC — на 21 коп./л, до 27,40 грн/л.

На 50 коп./л автогаз здорожчав на станціях KLO й «Олас».

Зміна роздрібних цін на АЗС із 17 по 18 жовтня, грн/л: