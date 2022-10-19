Из-за повышения налоговой нагрузки крупные сети поднимают цену на автогаз.

Средняя розничная цена на сжиженный газ на АЗС 18 октября выросла на 18 копеек – до 27,36 гривен за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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В сети WOG цена выросла на 98 коп./л, до 28,53 грн/л, у UPG и Chipo – на 30 коп./л, до 26,75 и 26,93 грн/л соответственно, в AMIC – на 21 коп./л до 27,40 грн/л.

На 50 коп./л автогаз удорожал на станциях KLO и «Олас».

Изменение розничных цен на АЗС с 17 по 18 октября, грн/л: