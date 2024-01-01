Автомобільний газ знову дорожчає у гурті

Вартість скрапленого газу почала зростати й за день, із 18 по 19 грудня, у середньому додала 520 грн/т, до 54 980 грн/т за умови доставлення FCA, після того, як на аукціоні Української енергетичної біржі 18 грудня середньозважена ціна на ресурс зросла на 1 141 грн/т, до 53 773 грн/т. Про це, як пише enkorr.ua свідчить моніторинг Консалтингової групи “А-95” і дані УЕБ.

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Підвищення цін не стало несподіванкою для учасників торгів. “Ціни зростуть через збільшення акцизів з 1 січня”, – за день до торгів прогнозували в одній із компаній. Ще одним чинником їх зростання є просідання гривні. Згідно з “Мінфіном”, за тиждень долар додав 0,26 грн/$.

Наразі немає чіткої позиції щодо подальших змін ціни на газ. З одного боку, валютний курс, зменшення дешевих пропозицій газу з заходу сприятимуть подальшому зростанню вартості ресурсу, з іншого – низький попит, навпаки, втримуватиме її.

“Ціни вже зростають. Це видно з результатів аукціону на УЕБ. Плюс курсовий тиск, який збільшує вартість імпортних партій. Плюс польський чинник – обмеження постачання із РФ. Плюс ризики затримки митного оформлення з 25 грудня у зв’язку з початком дії закону про МЗНН”, – поділився своєю думкою голова GT Group Владислав Колодяжний.