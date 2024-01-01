Автомобильный газ снова дорожает оптом

Стоимость сжиженного газа начала расти и за день, с 18 по 19 декабря, в среднем добавила 520 грн/т, до 54 980 грн/т при условии доставки FCA, после того, как на аукционе Украинской энергетической биржи 18 декабря средневзвешенная цена на ресурс выросла на 1 141 грн/т, до 53 773 грн/т. Об этом, как пишет enkorr.ua свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы “А-95” и данные УЭБ.

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Повышение цен не стало неожиданностью для участников торгов. “Цены вырастут из-за увеличения акцизов с 1 января”, – за день до торгов прогнозировали в одной из компаний. Еще одним фактором их роста является проседание гривны. Согласно “Минфином”, за неделю доллар прибавил 0,26 грн/$.

Пока нет четкой позиции относительно дальнейших изменений цены на газ. С одной стороны, валютный курс, уменьшение дешевых предложений газа с запада будут способствовать дальнейшему росту стоимости ресурса, с другой – низкий спрос, наоборот, удерживать ее.

“Цены уже растут. Это видно из результатов аукциона на УЭБ. Плюс курсовое давление, которое увеличивает стоимость импортных партий. Плюс польский фактор – ограничение поставок из РФ. Плюс риски задержки таможенного оформления с 25 декабря в связи с началом действия закона о МЗНН”, – поделился своим мнением глава GT Group Владислав Колодяжный.