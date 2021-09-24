Середня роздрібна ціна на автогаз за тиждень виросла на 25 коп./л

За минулий тиждень (17-24 вересня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 26 коп./л, до 17,77 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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На АЗС OKKО вартість автогазу виросла в середньому на 50 коп./л, до 18,49 грн/л, на WOG – на 49 коп./л, до 18,48 грн/л. Автогаз на станціях SOCAR здорожчав на 50 коп./л, до 18,48 грн/л.

Консолідована мережа АЗС "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни в середньому на 21 коп./л, до 17,17-17,18 грн/л. На станціях мережі UPG ресурс додав 40 коп./л (до 17,75 грн/л).

СВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto здорожчав у середньому на 10 і 17 коп./л, до 17,70 до грн/л і 17,66 грн/л відповідно. У мережі UPG за тиждень ціна зросла на 40 коп./л – до 17,35 грн/л.

Такі мережі як "Авантаж 7", "Автотранс", "Паралель", Chipo, BVS, SunOil, "Укргазвидобування" та інші підняли ціни на 5-30 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 17 по 24 вересня, грн/л: