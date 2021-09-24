Средняя розничная цена на автогаз за неделю выросла на 25 коп./ л

За прошедшую неделю (17-24 сентября) средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС повысилась на 26 коп./л, до 17,77 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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На АЗС ОККО стоимость автогаза выросла в среднем на 50 коп./л, до 18,49 грн/л, на WOG-на 49 коп./л – до 18,48 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л – до 18,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС "Привата", обладающая наибольшим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 21 коп./л, до 17,17 – 17,18 грн/л. На станциях сети UPG ресурс добавил 40 коп./л (до 17,75 грн/л).

СВГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 10 и 17 коп./л, до 17,70 к грн/л и 17,66 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 40 коп./л - до 17,35 грн/л.

Такие сети как "Авантаж 7", "Автотранс", "Параллель", Chipo, BVS, SunOil, "Укргаздобыча" и другие подняли цены на 5-30 коп./л (см. табл.).

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 17 по 24 сентября, грн /л: