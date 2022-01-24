Український авторинок пов’язаний з американським через те, що чимала частка розбитих у США автомобілів потрапляє в Україну. Тож те, що гарно продається у США сьогодні, через кілька років буде популярним і в Україні.

Автомобільний ринок США у 2021 році намагався оговтатися від наслідків паніки вчиненої навколо короновіруса та у першому півріччі дійсно продемонстрував багатообіцяючі результати. Однак у другому півріччі знову почалося падіння.

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2021 почався для авторинку США цілком позитивно. У 1 кварталі було продано 3,97 млн. автомобілів (+13,2%). У 2 кварталі експерти відзначили ще більш вражаюче зростання продажів (+46,9% - до 4,35 млн. шт.). Втім, таку динаміку можна пояснити неймовірно низькими обсягами у 2 кварталі 2020 року.

У 3 квартали реалізація автомобілів почала падати, причому двозначними числами (-15,7%). Було реалізовано 3,38 млн. автомобілів. Негативна тенденція збереглася і в 4 кварталі: американці придбали 3,26 млн. шт. (-22,2%).

Загалом за 2021 рік у країні продано 14,95 млн автомобілів, що на 2% більше, ніж у 2019 році.

У 2021 році Toyota, яка збільшила продаж на 3,8%, стала новим лідером марочного рейтингу, її частка на американському ринку зросла на 0,2%. Колишній лідер Ford, втративши в обсягах реалізації 6,4%, знизив свою частку на 1,1% і тепер займає в рейтингу брендів лише друге місце. Найгірші показники в десятці лідерів продемонстрував Chevrolet, знизивши реалізацію своїх машин на 15,1%, а разом із цим і втративши 2% ринку. Тим не менш, він посідає третє місце у рейтингу. На четвертому місці - Honda (+9,1% у динаміці), за нею слідує Nissan (+9,7%).

Продаж Jeep впав на 3,3%. Сьоме місце - у корейського Hyundai, який показав найкращі результати з динаміки в десятці лідерів (+17,2%). На восьмому – Kia, яка піднялася на 2 рядки у рейтингу, їй вдалося наростити продажі на 15,6%. Замикають ТОП-10 Ram (-2 рядки у рейтингу, +3,6%) та Subaru (-1 рядок у рейтингу; - 2,2%).

Самим популярним автомобілем в США, в 2021 році залишився Ford F-series (-7,7%; 726 003 шт.). За ним слідують Ram Pickup (+4,3%; 569 389 шт.) та Chevrolet Silverado (-8,4%; 529 765 шт.).