Власник заплатив за "Мерседес" 2015 року з кількома незначними пошкодженнями $10,5 тисяч доларів, а ремонт в Україні обійшовся в $11,5 тисяч.

Деколи навіть незначні пошкодження автомобіля, які видно на фото американського аукціону, несуть за собою величезні витрати при ремонті. Досвідом відновлення одного "Мерседесу" поділився один з учасників групи у Фейсбук “Автоексперти IAAI & Copart".

Зі слів власника Mercedes-Benz C300 2015 року виготовлення, він придбав його на страховому аукціоні Copart на початку липня 2021 року. Ціна виграшу становила 9700 доларів США, з комісіями – 10 463 долари. На вигляд автомобіль був майже не пошкоджений (див. фото): заміни чи ремонту потребували ліві задня та передні ліхтарі, ліве переднє крило, треба було відновити подушки безпеки. Посередник, який купував автомобіль в США, оцінив вартість відновлювального ремонту у 2500 доларів. Насправді вийшло у 4,6 раза дорожче.

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Зокрема, під час відновлення автомобіля довелось замінити не лише подушки безпеки, але й кількох піропатронів у ременях (3 штуки в кожному), відновити торпеду та перетягнути стелю.

По кузову довелось пропаяти переднього бампера, пофарбувати обидва бампери, три алюмінієвих крила і капота, одне крило вдалося вигнути. Також замінили захисту днища.

У ходовій довелось міняти підрамник, рульову рейку, два передні диски, важіль задній зліва та підшипник, задні гальмівні колодки. Замінили усі важелі зліва спереду, піввісь, кулак, цапфу, амортизатор у зборі. Для цього докупити багато болтів.

Машина прийшла на лисій гумі, з убитими двірниками, з багажника забрали все, що можна. Аптечку, домкрат, жилет, знак аварійної зупинки, вогнегасник довелося купувати.

Загальна сума коштів, яку довелось вкласти у відновлення автомобіля, становила 11 500 доларів. Якщо порахувати загальну суму з розмитненням, у яку обійшовся цей "Мерседес", то вийде майже 30 тисяч доларів. Аналогічна машина в Україні з меншим пробігом коштує на 5-6 тисяч дешевше.

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Таким чином, купівля автомобіля "за фотографією" у США не може гарантувати навіть приблизних витрат на відновлення – вони можуть відрізнятися у кілька разів. І такий приклад не поодинокий – зазвичай лише фахівці, які стикалися з ремонтом аналогічних автомобілів, можуть більш-менш точно визнати його вартість. Натомість продавці, які купують та привозять биті авто з американських аукціонів, суттєво занижують вартість ремонту для залучення нових клієнтів.