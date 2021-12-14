Владелец заплатил за "Мерседес" в 2015 году с несколькими незначительными повреждениями $10,5 тысячи долларов, а ремонт в Украине обошелся в $11,5 тысячи.

Иногда даже незначительные повреждения автомобиля, видимые на фото американского аукциона, несут за собой огромные затраты при ремонте. Опытом восстановления одного "Мерседеса" поделился один из участников группы в Фейсбуке "Автоэксперты IAAI & Copart".

По словам владельца Mercedes-Benz C300 2015 года, он приобрел его на страховом аукционе Copart в начале июля 2021 года. Цена выигрыша составила 9 700 долларов США, с комиссиями – 10 463 долларов. С виду автомобиль был почти не поврежден (см. фото): замене или ремонту нуждались левые задние и передние фары, левое переднее крыло, нужно было восстановить подушки безопасности. Посредник, покупавший автомобиль в США, оценил стоимость восстановительного ремонта в 2500 долларов. На самом деле вышло в 4,6 раза дороже.

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В частности, при восстановлении автомобиля пришлось заменить не только подушки безопасности, но и несколько пиропатронов в ремнях (3 штуки в каждом), восстановить торпеду и перетянуть потолок.

По кузову пришлось пропаять передний бампер, покрасить оба бампера, три алюминиевых крыла и капот, одно крыло удалось выгнуть. Также заменили защиту днища.

В ходовой пришлось менять подрамник, рулевую рейку, два передних диска, рычаг задний слева и подшипник, задние тормозные колодки. Заменили все рычаги слева спереди, полуось, кулак, цапфу, амортизатор в сборе. Для этого докупили много болтов.

Машина пришла на лысой резине, с убитыми дворниками, из багажника забрали все, что можно. Аптечку, домкрат, жилет, знак аварийной остановки, огнетушитель пришлось покупать.

Общая сумма средств, которую пришлось вложить в восстановление автомобиля, составила 11 500 долларов. Если считать общую сумму с растаможкой, в которую обошелся этот "Мерседес", то получится почти 30 тысяч долларов. Аналогичная машина в Украине с меньшим пробегом стоит на 5-6 тысяч дешевле.

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Таким образом, покупка автомобиля "по фотографии" в США не может гарантировать даже приблизительные расходы на восстановление – они могут отличаться в несколько раз. И такой пример не один – обычно только специалисты, которые сталкивались с ремонтом аналогичных автомобилей, могут более или менее точно определить его стоимость. В то же время продавцы, которые покупают и привозят битые авто с американских аукционов, существенно занижают стоимость ремонта для привлечения новых клиентов.