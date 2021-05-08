Финальная цифра зависит от марки, модели, года выпуска и скрытых повреждений, но примерную сумму ремонта можно прикинуть даже по фотографиям.

Автомобили в США покупают на страховых аукционах, где машины зачастую побиты (после ДТП, несчастного случая, угона) или повреждены после стихии (потоп, град).

Примерную стоимость восстановления такого автомобиля перед покупкой определяют по фотографиям и видео (если есть) с аукциона, реже – по отчету эксперта (он стоит дополнительных денег). По этим признакам украинские посредники, которые предоставляют услуги покупки и провоза авто из США, определяют конечную стоимость автомобиля "под ключ", с учетом растаможки, транспортных расходов и ремонта.

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Но если налоговые платежи и услуги доставки можно определить самостоятельно или сравнить их в разных компаний, то ремонт можно оценить по-разному. Одни делают ремонт с учетом новых деталей и узлов, другие – с китайских заменителей, третьи – с разборок. Но стоимость основных узлов среднего "автомобиля из США" возрастом 3 – 7 лет можно прикинуть.

Примерные цены на ходовые детали авто из США:

крыло 200 – 300$

двери 300 – 600$

фары 300 – 500$

капот 500 – 700$

пустой бачок антифриза – 1000$

бампер в сборе – 800 – 1200$

Стоимость только "работы" за машину, которая выглядит:

немного помятой – 1500$

немного сильнее помятой – 2500$

ого, как она получила – 3500$

Стоимость систем безопасности (AirBags):

руль + штора – 500$

руль + торпедо – 1000$

все подушки "по кругу" – 2000$.

Данные предоставлены группой в Фейсбук "Автоэксперты IAAI & Copart"

Сумму запчастей, работы и восстановления подушек безопасности надо умножить как минимум на коэффициент 1,3 – 1,5 (непредвиденные скрытые детали и работа, которые бывают в 100% случаев ремонта).

Помните, что если вам показали на фотографии машину с поцарапанным бампером и сказали, что ее ремонт будет стоить пару сотен долларов – посредник врет. Случаи, когда ремонт стоит меньше тысячи долларов, в многолетнем бизнесе пригона авто из США можно посчитать на пальцах. Такие машины не списывают страховые компании – они тоже умеют считать деньги. Если автомобиль на фото "почти как новый", значит в нем есть скрытые повреждения, ремонт которых потянет не менее, чем на половину стоимости машины.

Напомним, как крадут автомобили из США

Проблема клиентов, которые верят мошенникам, занижающим стоимость ремонта авто из США в том, что от привезенной машины уже нельзя отказаться, она оформляется на клиента, деньги никто не вернет. Поэтому клиент, которому обещали ремонт на 1000 долларов, а в итоге получилось на 5 тысяч и больше, вынужден его оплачивать.