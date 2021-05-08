Фінальна цифра залежить від марки, моделі, року випуску і прихованих пошкоджень, однак приблизну суму ремонту можна прикинути навіть по фотографіях.

Автомобілі в США купують на страхових аукціонах, де машини часто побиті (після ДТП, нещасного випадку, викрадення) або пошкоджені після стихії (потоп, град).

Приблизну вартість відновлення такого автомобіля перед покупкою визначають за фотографіями та відео (якщо є) з аукціону, рідше – за звітом експерта (він коштує додаткових грошей). За цими ознаками українські посередники, які надають послуги купівлі та перевезення авто з США, визначають кінцеву вартість автомобіля "під ключ", з урахуванням розмитнення, транспортних витрат і ремонту.

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Та якщо податкові платежі та послуги доставки можна визначити самостійно (наприклад, за калькулятором розмитнення) чи порівняти їх у різних компаній, то ремонт можна оцінити по-різному. Одні ремонтують авто з урахуванням нових деталей і вузлів, інші – з китайських замінників, треті – з розборок. Але вартість основних вузлів середнього "автомобіля з США" віком 3 – 7 років можна прикинути.

Приблизні ціни на ходові деталі авто з США:

крило 200 – 300$

двері 300 – 600$

фари 300 – 500$

капот 500 – 700$

пустий бачок антифризу – 1000$

бампер в зборі – 800 – 1200$

Вартість тільки "роботи" за машину, яка виглядає:

трохи пом’ятою – 1500$

трохи сильніше пом'ятою – 2500$

ого, як вона отримала – 3500$

Вартість систем безпеки (AirBags):

руль + штора – 500$

руль + торпедо – 1000$

всі подушки "по колу" – 2000$.

Дані надані групою у фейсбуці "Автоексперти IAAI & Copart"

Суму запчастин, роботи і відновлення подушок безпеки треба помножити як мінімум на коефіцієнт 1,3 – 1,5 (непередбачені приховані деталі та роботи, які бувають в 100% випадків ремонту).

Пам'ятайте: якщо вам показали на фотографії машину з подряпаним бампером і сказали, що її ремонт буде коштувати пару сотень доларів – посередник бреше. Випадки, коли ремонт коштує менше тисячі доларів, в багаторічному бізнесі пригону авто з США можна порахувати на пальцях. Такі машини не списують страхові компанії – вони теж вміють рахувати гроші. Якщо автомобіль на фото "майже як новий", значить в ньому є приховані пошкодження, ремонт яких потягне не менше, ніж на половину вартості машини.

Нагадаємо, як крадуть автомобілі з США

Проблема клієнтів, які вірять шахраям, що занижують вартість ремонту авто з США, в тому, що від привезеної машини вже не можна відмовитися, вона оформляється на клієнта, гроші ніхто не поверне. Тому клієнт, якому обіцяли ремонт на 1000 доларів, а в підсумку вийшло на 5 тисяч і більше, змушений його оплачувати.