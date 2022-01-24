Украинский авторынок связан с американским из-за того, что немалая доля разбитых в США автомобилей попадает в Украину. Поэтому то, что хорошо продается в США сегодня через несколько лет будет популярным и в Украине.

Автомобильный рынок США в 2021 году пытался оправиться от последствий паники вокруг короновируса и в первом полугодии действительно продемонстрировал многообещающие результаты. Однако во втором полугодии вновь началось падение.

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2021 начался для авторынка США вполне позитивно. В 1 квартале было продано 3,97 миллиона автомобилей (+13,2%). Во 2 квартале эксперты отметили еще более впечатляющий рост продаж (+46,9% – до 4,35 миллиона штук). Впрочем, такую динамику можно объяснить невероятно низкими объемами во 2 квартале 2020 года.

В 3 квартала реализация автомобилей начала падать, причем двузначными числами (-15,7%). Было реализовано 3,38 миллиона автомобилей. Негативная тенденция сохранилась и в 4 квартале: американцы приобрели 3,26 миллиона штук (-22,2%).

Всего за 2021 год в стране продано 14,95 млн автомобилей, что на 2% больше, чем в 2019 году.

В 2021 году Toyota, которая увеличила продажи на 3,8%, стала новым лидером марочного рейтинга, ее доля на американском рынке выросла на 0,2%. Бывший лидер Ford, потеряв в объемах реализации 6,4%, снизил свою долю на 1,1% и теперь занимает в рейтинге брендов лишь второе место. Худшие показатели в десятке лидеров продемонстрировал Chevrolet, снизив реализацию своих машин на 15,1%, а вместе с этим и потеряв 2% рынка. Тем не менее он занимает третье место в рейтинге. На четвертом месте – Honda (+9,1% в динамике), за ней следует Nissan (+9,7%).

Продажи Jeep упали на 3,3%. Седьмое место – у корейского Hyundai, показавшего лучшие результаты по динамике в десятке лидеров (+17,2%). На восьмом – Kia, которая поднялась на 2 строчки в рейтинге, ей удалось нарастить продажи на 15,6%. Замыкают ТОП – 10 Ram (-2 строчки в рейтинге, +3,6%) и Subaru (-1 строчка в рейтинге; - 2,2%).

Самым популярным автомобилем в США, в 2021 году остался Ford F-series (-7,7%; 726 003 шт.). За ним следуют Ram Pickup (+4,3%; 569 389 шт.) и Chevrolet Silverado (-8,4% ; 529 765 шт.).