У березні продажі легкових автомобілів в Європейському Союзі продовжували знижуватися. Негативний тренд актуальний і для квартального звіту.

У березні 2022 року реєстрації легкових автомобілів в Європейському Союзі продовжували знижуватися (-20,5%), було продано 844 187 машин, повідомляє Укравтопром з посиланням на данні ACEA.

Читайте також: Механізм нульового розмитнення спростили: тепер можна обійтись без брокера

Постійні збої в ланцюжках поставок, які ще більше посилилися вторгненням Росії в Україну, негативно вплинули на виробництво автомобілів. В результаті більшість країн регіону зафіксували значне падіння продажів, включаючи чотири ключові ринки: Іспанія (-30,2%), Італія (-29,7%), Франція (-19,5%) та Німеччина (-17,5%).

Протягом першого кварталу 2022 року реєстрації нових автомобілів скоротилася на 12,3%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Всього з початку року в ЄС було реалізовано 2 245 976 нових легкових автомобілів. Зниження відбулося на всіх чотирьох основних ринках ЄС: Італії (-24,4%), Франції (-17,3%), Іспанії (-11,6%) та Німеччині (-4,6%).

Першість на європейському ринку традиційно посідає VW Group, яка з січня по березень реалізувала 655,4 тис. авто, при цьому падіння склало -15,4% у порівнянні з торішнім показником. На другому місці – Stellantis з результатом 524 тис. проданих автомобілів, що на 21,7% менше минулорічного показника. А ось на третьому місці за рівнем продажів опинилась Hyundai Group, реєстрації автомобілів якої збільшились на 21,3%, до 269,4 тис. од.