В марте продажи легковых автомобилей в Европейском Союзе продолжали снижаться. Отрицательный тренд актуален и для квартального отчета.

В марте 2022 г. регистрации легковых автомобилей в Европейском Союзе продолжали снижаться (-20,5%), было продано 844 187 машин, сообщает “Укравтопром” со ссылкой на данные ACEA.

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Постоянные сбои в цепочках поставок, еще больше усилившиеся вторжением России в Украину, негативно повлияли на производство автомобилей. В результате большинство стран региона зафиксировали значительное падение продаж, включая четыре ключевых рынка: Испания (-30,2%), Италия (-29,7%), Франция (-19,5%) и Германия (-17,5%). .

В течение первого квартала 2022 года регистрация новых автомобилей сократилась на 12,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в ЕС было реализовано 2245976 новых легковых автомобилей. Снижение произошло на всех четырех основных рынках ЕС: Италии (-24,4%), Франции (-17,3%), Испании (-11,6%) и Германии (-4,6%).

Первенство на европейском рынке традиционно занимает VW Group, которая с января по март реализовала 655,4 тыс. авто, при этом падение составило -15,4% по сравнению с прошлогодним показателем. На втором месте – Stellantis с результатом 524 тыс. проданных автомобилей, что на 21,7% меньше прошлогоднего показателя. А вот на третьем месте по уровню продаж оказалась Hyundai Group, регистрации автомобилей которой увеличились на 21,3%, до 269,4 тыс. ед.