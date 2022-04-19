Гостаможслужбой обеспечена возможность самостоятельного электронного декларирования легковых автомобилей гражданами при их ввозе без уплаты таможенных платежей.

Согласно Закону Украины от 24.03.2022 № 2142-IX (далее – Закон), который вступил в силу с 06.04.2022, среди прочего, введен льготный режим ввоза большинства категорий автомобильных транспортных средств для граждан. А именно, они полностью освобождаются от уплаты таможенных платежей – таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость.

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Для тех граждан, которые желают самостоятельно, без обращения к таможенному брокеру, задекларировать свои легковые автомобили для их размещения в таможенный режим импорта с освобождением от уплаты таможенных платежей, Гостаможслужбой доработан раздел “Гражданам/Ввоз легкового автомобиля” в Личном кабинете на Едином государственном информационном веб-портале “Единое окно для международной торговли”.

Как это происходит?

Если при заполнении таможенной декларации гражданин оставит активной отметку “Оформление без уплаты платежей по закону 2142-IX” (а она активна по умолчанию), то заполнение электронной формы таможенной декларации будет осуществлено с учетом следующих особенностей, которые вытекают из Закона.

Для предварительной декларации

Не нужно выбирать “Код места таможенного оформления”. Дело в том, что предыдущие таможенные декларации без резервирования таможенных платежей оформляются автоматически, без привлечения должностного лица таможни. Срок оформления такой декларации – от 5 до 15 минут. После того, как декларант убедился, что предварительная декларация оформлена, можно ввозить автомобиль в Украину через любой из пунктов пропуска той таможни, которая была указана им в декларации как таможня ввоз.

На этом этапе не нужно добавлять скан копии документов. Их необходимо будет прикрепить при создании дополнительной декларации.

Не нужно рассчитывать таможенные платежи.

Для дополнительной декларации

В общем, дополнительная декларация заполняется в обычном порядке с той разницей, что таможенные платежи начисляются условно и не подлежат уплате. Не забудьте выбрать подразделение таможенного оформления, в которое будет предъявлен автомобиль, а также добавить скан копии (или фотографии) всех необходимых документов, к которым относятся:

договор купли-продажи, мены или дарения или документ, который его заменяет: оформленный на соответствующих бланках и заверенный печатью предприятия (организации) счет-фактура (инвойс), в котором указано ФИО лица, которому продано транспортное средство, и дату его продажи, идентификационные признаки транспортного средства (номера шасси (рамы), кузова (идентификационный номер – VIN), марка, модель, год изготовления);

регистрационные (технические) документы на транспортное средство (если он состоял на учете в регистрационном органе иностранного государства) с отметками или сведениям о снятии транспортного средства с учета, если такие документы выдаются регистрационным органом;

документ о подтверждении соответствия транспортного средства экологическим нормам;

договор или поручение, наделяющее правом уполномоченное лицо совершать действия, связанные с проведением таможенных формальностей (в случае ввоза транспортного средства не его владельцем);

паспортный документ, дающий право на пересечение государственной границы, и / или паспорт гражданина (удостоверение личности) с отметкой о месте жительства в Украине; вид или иной документ о постоянном (временном) проживании в Украине или за рубежом;

справка о присвоении РНОКПП (при наличии);

экспертное заключение (в случае невозможности определения года изготовления транспортного средства в соответствии с регистрационными документами и его классификацией согласно УКТВЭД);

любой документ, оформленный таможенным органом во время пропуска транспортного средства через таможенную границу Украины.

Заполнение и представление таможни декларации, как и в обычном порядке, завершается ее подписанием КЕПом (электронной подписью) декларанта.