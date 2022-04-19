Держмитслужбою забезпечено можливість самостійного електронного декларування легкових автомобілів громадянами при їх ввезенні без сплати митних платежів.

Відповідно до Закону України від 24.03.2022 № 2142-ІХ (далі - Закон), який набрав чинності з 06.04.2022, серед іншого, запроваджено пільговий режим ввезення більшості категорій автомобільних транспортних засобів для громадян. А саме, вони повністю звільняються від сплати митних платежів – ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість.

Читайте також: Як на практиці привозять авто без розмитнення

Для тих громадян, які бажають самостійно, без звернення до митного брокера, задекларувати свої легкові автомобілі для їх розміщення в митний режим імпорту зі звільненням від сплати митних платежів, Держмитслужбою доопрацьовано розділ “Громадянам/Ввезення легкового автомобіля” в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному вебпорталі “Єдине вікно для міжнародної торгівлі”.

Як це відбувається?

Якщо при заповненні митної декларації громадянин залишить активною позначку “Оформлення без сплати платежів за законом 2142-IX” (а вона активна за замовчуванням), то заповнення електронної форми митної декларації буде здійснено з урахуванням описаних нижче особливостей, які випливають із Закону.

Для попередньої декларації

Не потрібно обирати “Код місця митного оформлення”. Справа в тому, що попередні митні декларації без резервування митних платежів оформлюються автоматично, без залучення посадової особи митниці. Термін оформлення такої декларації – від 5 до 15 хвилин. Після того, як декларант переконався, що попередня декларація оформлена, можна завозити автомобіль в Україну через будь-який з пунктів пропуску тієї митниці, яка була указана ним в декларації як митниця ввезення.

На цьому етапі не потрібно додавати скан копії документів. Їх необхідно буде прикріпити при створенні додаткової декларації.

Не потрібно розраховувати митні платежі.

Для додаткової декларації

Загалом, додаткова декларація заповнюється у звичайному порядку з тією різницею, що митні платежі нараховуються умовно та не підлягають сплаті. Не забудьте обрати підрозділ митного оформлення, в який буде пред`явлено автомобіль, а також додати скан копії (або фотографії) всіх необхідних документів, до яких відносяться:

договір купівлі-продажу, міни чи дарування або документ, який його замінює: оформлений на відповідних бланках і завірений печаткою підприємства (організації) рахунок-фактура (інвойс) тощо, в якому зазначено ПІБ особи, якій продано транспортний засіб, дату його продажу, ідентифікаційні ознаки транспортного засобу (номери шасі (рами), кузова (ідентифікаційний номер – VIN), марка, модель, рік виготовлення);

реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо він перебував на обліку в реєстраційному органі іноземної держави) з відмітками або відомостями про зняття транспортного засобу з обліку, якщо такі документи видаються реєстраційним органом;

документ про підтвердження відповідності транспортного засобу екологічним нормам;

договір або доручення, що наділяє правом уповноважену особу вчиняти дії, пов’язані з проведенням митних формальностей (у разі ввезення транспортного засобу не його власником);

паспортний документ, що дає право на перетин державного кордону, та/або паспорт громадянина (посвідчення особи) з відміткою про місце проживання в Україні; посвідка чи інший документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном;

довідка про присвоєння РНОКПП (за наявності);

експертний висновок (у разі неможливості визначення року виготовлення транспортного засобу відповідно до реєстраційних документів та його класифікації згідно з УКТЗЕД);

будь-який документ, оформлений митним органом під час пропуску транспортного засобу через митний кордон України.

Заповнення та подання митниці декларації, як і в звичайному порядку, завершується її підписанням КЕПом (електронним підписом) декларанта.